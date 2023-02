Ubuntu mit Echtzeit-Kernel verfügbar

Canonical liefert ab sofort Ubuntu 22.04 LTS mit Echtzeit-Kernel aus. Der neue Echtzeit-Kernel soll sich für strenge Anforderungen an niedrige Latenzen eignen. Realtime Ubuntu biete dazu eine vorher festgelegte Reaktion auf ein Ereignis, um die garantierte Reaktionszeit innerhalb einer bestimmten Frist zu verringern.

Unternehmen beispielsweise aus Industrie und Telekommunikation, der Automobilbranche, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie dem öffentlichen Sektor und dem Einzelhandel können dank Realtime Ubuntu [1] laut Canonical anspruchsvolle Arbeitslasten ausführen und eine breite Palette von zeitkritischen Anwendungen auf dem Open-Source-Betriebssystem entwickeln.



Ubuntu 22.04 LTS basiert auf der Version 5.15 des Linux-Kernels und integriert die Out-of-Tree-Patches PREEMPT_RT für x86- und Arm-Architekturen. Das PREEMPT_RT-Patchset reduziere die Kernel-Latenzen, wie sie von anspruchsvollen Workloads gefordert würden, und garantiere eine zeitlich vorhersagbare Task-Ausführung. Ubuntu mit PREEMPT_RT erfülle dabei strenge Anforderungen an den Determinismus und die Obergrenze der Ausführungszeit und mache den Kernel präemptiver als das gängige Linux. Echtzeit-Ubuntu biete so die Leistung, die garantiert niedrigen Latenzzeiten und die Sicherheit, die kritische Telekommunikationsinfrastrukturen benötigten.



Der Echtzeit-Kernel ist für alle Ubuntu-Betriebssystemvarianten in zwei Optionen verfügbar. Ubuntu Server 22.04 LTS mit dem Echtzeit-Kernel ist einerseits über Ubuntu Pro erhältlich. Dieses Abonnement für Sicherheit und Compliance in Unternehmen soll alle Aspekte einer offenen Infrastruktur abdecken. Für die Community und um den Zugang zu und die Nutzung von Open Source zu erleichtern, bietet Canonical eine kostenlose Variante für den privaten und kommerziellen Gebrauch in Kleinbetrieben an.



Ubuntu Core 22 mit dem Echtzeit-Kernel ist zudem für Unternehmenskunden mit einem App-Store verfügbar. Ubuntu Core ist die containerisierte und für Edge-Geräte ausgelegte Ubuntu-Variante. Canonical pflegt Ubuntu Core mit dem Echtzeit-Kernel langfristig, um einen zuverlässigen Betrieb der Geräte zu gewährleisten. Hersteller erhalten zehn Jahre lang Software-Updates für ihre mit geringer Leistung betriebenen, unzugänglichen und oft fernverwalteten Embedded-Systeme.



Die integrierte Sicherheit von Ubuntu Core in Echtzeit beschränkt sich nicht nur auf Fehlerbehebungen und CVE-Patches für das Betriebssystem. Jede Edge-Anwendung auf Ubuntu Core befinde sich in einer sicheren Sandbox-Umgebung. Darüber hinaus sollen Nutzer von modernen Sicherheitsfunktionen, einer vollständigen Festplattenverschlüsselung bis hin zur strikten Abgeschlossenheit profitieren.