Großer Schutz für kleine Firmen

WatchGuard Technologies bringt neue Fireboxen der T-Serie auf den Markt. Die Tabletop-Firewall-Appliances T25/T25-W, T45/T45-POE/T45-W-POE und T85-POE bauen auf der Unified-Security-Platform-Architektur des Herstellers auf. Über die Anbindung an die WatchGuard-Cloud stehen dabei Sicherheitsfunktionalitäten zur Verfügung inklusive der Konfiguration sowie Verwaltung.

Die Firewall-Appliances T25/T25-W, T45/T45-POE/T45-W-POE und T85-POE bauen auf der Unified-Security-Platform-Architektur von WatchGuard auf.

Mit Sicherheitsdiensten wie einem APT-Blocker samt Sandbox-Funktionalität zur Malware-Erkennung und ThreatSync für den Wissensaustausch zwischen Endpunkt und Netzwerk eignen sich die neuen Fireboxen von WatchGuard [1] für kleine Unternehmen, die über kein eigenes Sicherheitsteam verfügen. Die Appliances bieten einen Malware-Schutz für verteilte Umgebungen sowie SD-WAN zur Optimierung der Netzwerkleistung. Dazu wird der unternehmensweite Netzwerkverkehr auf der Grundlage definierter Richtlinien über mehrere Verbindungen dynamisch verteilt.



Die Appliances greifen dabei auf die Updates der WatchGuard-Cloud zurück, um eine grafische Echtzeitaktualisierung des SD-WAN-Link-Status und eventuelle Failover anzuzeigen. Darüber hinaus unterstützen sie die aktuellen Fireware-Funktionen zur Lastverteilung über mehrere Wege. Diese Features sind in allen Produktpaketen von WatchGuard enthalten.



Unterschiede bei Features und Durchsatz

Die Variante Firebox T25/T25-W bietet als Stand-alone-Installation oder zentral verwaltetes Systen Schutz in Small Offices/Home Offices (SOHO) sowie im Einzelhandel mit Netzwerksicherheit. Die Zero-Touch-Bereitstellung über die WatchGuard-Cloud ermögliche eine schnelle Einrichtung an allen Remote-Standorten. Beide Modelle stellen laut Anbieter einen UTM-Durchsatz von bis zu 403 MBit/s (mit Gateway Antivirus, IPS und Application Control) sowie fünf 1-GBit-Ethernet-Ports zur Verfügung. Die W-Variante ermöglicht darüber hinaus WLAN-Anbindung.



Die Firebox T45/T45-POE/T45-W-POE verspricht KMU als Stand-alone-Installation oder zentral verwaltete Umgebung Sicherheit auf Enterprise-Niveau. Admins sollen mehr Transparenz in Bezug auf Netzwerkaktivitäten und Sicherheitsereignisse erhalten. Flexible Verwaltungstools ermöglichten eine schnelle Einrichtung von sicheren Verbindungen an Remote-Standorten. Die Fireboxen stellen einen UTM-Durchsatz von bis zu 557 MBit/s sowie fünf 1-GBit-Ethernet-Ports zur Verfügung. Die PoE-Modelle verfügen über einen PoE+-Anschluss, mit dem beispielsweise WLAN-Zugangspunkte mit Strom versorgt werden.



Das Modell Firebox T85-POE passe sich steigenden Netzwerkanforderungen flexibel an und stelle SD-WAN, vollständigen UTM-Schutz bei einem Durchsatz von über 940 MBit/s sowie Erweiterungsmodule für integrierte Glasfaser- oder 4G-Konnektivität zur Verfügung. Außerdem können zwei Power-over-Ethernet-Ports zur Stromversorgung von Peripheriegeräten genutzt werden.