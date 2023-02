ChatGPT lässt Nutzerzahlen von Bing wachsen

Microsofts Suchmaschine Bing scheint durch die Integration von ChatGPT zum Marktführer Google aufholen zu können. Nur wenige Tage nachdem die Integration der Künstlichen Intelligenz von OpenAI in Bing bekannt wurde, stieg die Zahl der Bing-Besucher bereits um 15 Prozent auf 31,7 Millionen Daily Visits.

Die Integration von ChatGPT hat Bing ein wenig Aufwind verschafft.

Der Ausbau der Partnerschaft zwischen Microsoft [1] und OpenAI [2], der kürzlich durch ein Multi-Milliarden-Investment Microsofts besiegelt wurde, scheint also erste Früchte zu tragen – so eine Analyse von Similarweb [3]. Zumindest zeigt sich, dass die ChatGPT-Integration in Bing die Chance bietet, an Relevanz gegenüber Googles Suchmaschine [4] zu gewinnen – die mit einem Marktanteil von über 90 Prozent den Markt deutlich dominiert.



Die Integration von ChatGPT in die Suchmaschine ermöglicht es Bing, auf eine Anfrage mit einem längerem Text und vertiefenden Informationen zu antworten, anstatt einfach eine Liste von Links auszuspucken. Schon vor der Nachricht über die ChatGPT-Integration verzeichnete Bing Zuwächse. Der Verkehr auf der Hauptdomain bing.com ist im vergangenen Jahr um 2,9 Prozent gestiegen, während der Verkehr auf google.com um 2,1 Prozent gesunken ist.



Der unmittelbare Anstieg der Besucherzahlen nach der ChatGPT-Ankündigung sieht auf einem Diagramm nicht besonders beeindruckend aus, aber am Mittwoch, 8. Februar 2023, waren die Besucherzahlen auf der Website 15 Prozent höher als an einem durchschnittlichen Tag in den letzten sechs Monaten – so zeigen die Daten der Webanalysten von Similarweb. Eine wöchentliche Aufschlüsselung der Suchbegriffe im Web zeigt einen Anstieg von 700 Prozent für den Begriff "bing ai" – zurückzuführen auf Menschen, die mehr über die Nachricht und ihre Bedeutung erfahren wollten.



Diese ermutigenden Anzeichen für Bing sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Google ist nach wie vor konkurrenzlos im Bereich Suchmaschinen, und im Januar 2023 lag Bing unter den Herausforderern noch hinter DuckDuckGo zurück.