Ein weites Feld

VAST Data hat mit dem Doppel-Release v4.6 - v4.7 von VAST OS das Fundament seiner Datenplattform aktualisiert. Neu sind unter anderem erweiterte Möglichkeiten beim Kapazitätsmanagement und Verbesserungen beim Backup. Auch hinsichtlich des Schlüsselmanagements, bei globalen Snapshots und der Zero-Trust-Unterstützung will der Anbieter neue Maßstäbe setzen.

Neu beim Release v.6 - v4.7 von VAST OS [1] ist unter anderem, dass es für VAST-Cluster nun möglich ist, jede einzelne Datei und jedes einzelne Objekt in einem erweiterbaren Tabellenformat zu katalogisieren. Der dabei zum Einsatz kommende VAST Catalog erlaubt es Administratoren, den Katalog für das Kapazitätsmanagement zu nutzen. Zudem können Backup- und Archivanwendungen ein neues Differential verwenden, um den Namensraum noch schneller zu durchlaufen, was zu schnelleren Backups führen und eine schnelle Datenmigration ermöglichen soll. Anwendungen können außerdem POSIX-Funktionen durch SQL-Anweisungen ersetzen, um alltägliche Operationen zu beschleunigen.



Mit dem neuen Release unterstützt VAST OS beim Schlüsselmanagement jetzt KMIP 1.2. Die Standard-API für die Key Vault-Schnittstelle ermöglicht es Unternehmen, die gängigsten EKM-Systeme mit ihren VAST-Clustern zu verbinden. Damit können Tenants ihre eigenen einzigartigen Verschlüsselungsschlüssel mitbringen und verwalten sowie ihre Schlüssel in beliebiger Regelmäßigkeit rotieren. Zu Beginn bietet VAST die Unterstützung für Thales CypherTrust und IBM Key Protect.



Ab der neuen Version unterstützen VAST-Cluster nun ferner die Möglichkeit, Snapshots für mehrere Remote-Cluster freizugeben und zu erweitern. Jeder entfernte Standort kann die Snapshots eines anderen Standorts mounten und sogar Klone dieser Daten erstellen, um einen Snapshot in eine Lese-/Schreibansicht zu verwandeln. Diese Fähigkeit bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung, die der Anbieter im Zusammenhang mit dem Aufbau eines globalen Namespace vom Edge bis zur Cloud vorstellen will.



Auch beim Thema Zero Trust gibt es Neuerungen: Neben der Unterstützung von KMIP und EKM (Extensible Key Management) bietet VAST nun auch TLS-basierten Zugang für NFS und damit eine einfachere Methode, um In-Flight-Verschlüsselung zu ermöglichen. Mit PseudoFS können NFS-4.1-Kunden zudem den Zugriff auf Teilmengen von Verzeichnissen beschränken.Rocky Linux für VAST OS schließlich geht über CentOS hinaus und unterstützt Compliance, STIG und FIPS.