Verwaltung aus der Ferne

GoTo hat sein ITSM-Werkzeug GoTo Resolve um eine Reihe kostenfreier Funktionen für das Remote Monitoring & Management erweitert. Auch was die Verwaltung von Endpunktschutz-Software und das Updatemanagement angeht, hat der Anbieter nachgelegt.

Das Helpdesk-Ticketing-System von GoTo Resolve integriert den IT-Support direkt in bestehende Nachrichtentools.

Die kostenlosen neuen RMM-Funktionen (Remote Monitoring & Management) von GoTo Resolve [1] umfassen eine anpassbare Geräteüberwachung, ein Dashboard für die Systemdiagnose, Zugriff auf Hintergrundterminals und Dateimanager sowie unbegrenzten Fernzugriff und Automatisierung für bis zu fünf priorisierte Geräte. Was den Endpunktschutz betrifft, lässt sich nun mit einem einzigen Dashboard die Antivirensoftware überwachen und verwalten. Nicht zuletzt können Admins nun automatisch Windows-Patches identifizieren, genehmigen und verteilen – für ein oder mehrere Geräte.



Auch das Helpdesk-Tool von GoTo Resolve will der Anbieter optimiert haben. So lassen sich über ein Portal für Endbenutzer über den Hub Tickets erstellen, Listen der bereits eingereichten Supportanfragen einsehen und Kommentare zu bestehenden Anfragen hinzufügen. Mitarbeiter können zudem Berichte über Tickets auf der Grundlage von Kategorien erstellen, Details anzeigen und Tickets exportieren. Nicht zuletzt umfasst das Ticketing jetzt erweiterte Schnellaktionen, Anhänge, Beschriftungen und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder zu Tickets hinzuzufügen.