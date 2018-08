Jetzt noch buchen: Training 'Drucker in Windows-Netzen'

Drucker beschäftigen den Support mehr als jedes andere Gerät. Denn nach wie vor lauern beim Betrieb von Druckservern unter Windows zahlreiche Fallstricke auf den Administrator und eine fehlerhafte Konfiguration lässt das Telefon im Support klingeln. Unser Training liefert Best Practices für den Druck unter Windows und zeigt die Behandlung typischer Fehler. Für den Termin im September in Hamburg sind nur noch wenige Teilnahmeplätze offen.

Das Training erklärt, wie Sie den gängigen Fallstricken bei der Druckerverwaltung aus dem Weg gehen.

Das Training "Drucken in Windows-Netzen" [1] gliedert sich in zwei Abschnitte. Zunächst geht es um die Verwaltung von Windows-Druckservern. Darin beschäftigten wir uns unter anderem mit der generellen Druckarchitektur, aber auch typischen Aufgaben für den Administrator. Im Bereich Best Practices & Troubleshooting widmen wir uns dann den gängigen Fehlern und deren Vorbeugung und Behebung. Sichern Sie sich jetzt noch Ihr Ticket für die Veranstaltung, die am 18. September in Hamburg und am 23. Oktober in Dietzenbach bei Frankfurt stattfindet.