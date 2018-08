IPv6 in OPNsense deaktivieren

Wer im Unternehmen die Open-Source-Firewall OPNsense nutzt und dabei ausschließlich auf IPv4 setzt, kann IPv6 auch vollständig deaktivieren. Leider lässt sich das in den Einstellungen nicht mit einem Schalter erledigen. Vielmehr ist es so, dass Sie an mehreren Stellen die Konfiguration ändern müssen.

Damit OPNsense auch wirklich kein IPv6 mehr nutzt, müssen Sie die entsprechenden Firewall-Regeln löschen.

Zur Deaktivierung von IPv6 bedarf es mehrerer Schritte: Öffnen Sie zunächst die Dashboard-Ansicht von OPNsense und wählen Sie links den Punkt "Interfaces" aus. Stellen Sie dort sowohl unter "[LAN]" als auch unter "[WAN]" den Punkt "IPv6 Configuration Type" auf "None" und klicken Sie jeweils auf "Save". Vergessen Sie danach nicht, die orangefarbene Schaltfläche "Apply Changes" zu bestätigen, damit die Änderungen wirklich übernommen werden. Entfernen Sie nun noch unter "Firewall / Rules / LAN" die IPv6-Regel und klicken Sie hier ebenfalls auf "Apply Changes". Als Letztes deaktivieren Sie unter "Firewall / Settings / Advanced" noch die Option "Allow IPv6" und klicken auf "Save". Damit haben Sie dann IPv6 vollumfänglich deaktiviert.