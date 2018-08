VAR-Verzeichnis bei NetScaler freihalten

Wer im Unternehmen mit Citrix NetScaler arbeitet, hat vielleicht schon folgendes Problem beobachtet: Das Verzeichnis '/var' läuft voll und verursacht damit ein Anmeldeproblem an der GUI. Besonders '/var/log' kann sehr groß sein, da die NS.LOG-Dateien große Datenmengen enthalten und NS.LOG den gesamten verfügbaren Speicherplatz auf der Partition mit dem Verzeichnis '/var' belegt. Zum Bereinigen ist wohl oder übel Handarbeit angesagt.

Zur unmittelbaren Problembehebung melden Sie sich per WinScp an NetScaler an und entfernen Sie die nicht benötigten Dateien aus dem Verzeichnis "/var". Die am meisten genutzten Ordner sind hierbei folgende:





- /var/core



- /var/crash



- /var/log



- /var/nslog



- /var/nstrace



- /var/ns-system_backup



- /var/temp/support

du -h du -ksh /var/*

Sie können dabei den Befehlverwenden. Er durchsucht rekursiv Verzeichnisse und gibt die Anzahl der Blöcke oder Bytes zurück, die jedes Verzeichnis und alle seine Unterverzeichnisse verwenden. Beispiele hierfür wärenUm Problem zukünftig aus dem Weg zu gehen, sollten Sie stets überprüfen, wie die NS.LOG-Parameter konfiguriert sind. Bestimmen Sie auch, welche Protokollierungsstufe erforderlich ist, basierend auf der Menge des Datenverkehrs, oder ob das TCP-Logging für NS.LOG erforderlich ist.