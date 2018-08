Vorschau September 2018: Monitoring & Support

Um sich als Admin einen besseren Überblick zu verschaffen, wie es um Komponenten und Dienste in der IT-Landschaft bestellt ist, müssen passende Monitoring-Werkzeuge her. Im September-Heft befasst sich IT-Administrator deshalb mit dem Schwerpunkt 'Monitoring & Support'. Darin erfahren Sie, wie Sie Wireshark zielführend in IPv6-Netzen einsetzen und Rechner mit Munin überwachen. Außerdem lesen Sie in der Ausgabe, worauf es beim Monitoring der Active-Directory-Verbunddienste ankommt und wie Sie SNMP-Geräte im Blick behalten. In den Tests zeigen wir, inwieweit Avast Business Managed Workplace bei der Rechnerverwaltung aus der Ferne unterstützt.

"Monitoring & Support" stehen im Mittelpunkt der September-Ausgabe.

Bei den Active-Directory-Verbunddiensten handelt es sich um einen kritischen Dienst aus der Reihe der Active-Directory-Familie. Darauf basierende Vertrauensstellungen sind eine wichtige Lebensader in Richtung Office 365 oder weiterer angebundener Partnerunternehmen. Hat der Dienst ein Problem, sind auf einen Schlag sämtliche Zugriffe im Verbund betroffen. Glück für den Administrator, dass es vielfältige Möglichkeiten der Überwachung gibt, wie unsere September-Ausgabe zeigt.



Derweil wartet IPv6 zwar noch auf seinen ganz großen Durchbruch, dennoch kommt der Admin in Netzen und Server-Umgebungen längst nicht mehr daran vorbei. Gut, dass das freie Werkzeug Wireshark auch dieses Protokoll problemlos beherrscht und so bei der Fehleranalyse gute Dienste leisten. Doch dafür ist Know-how zur IPv6-Technik erforderlich, weshalb wir dieses der Paketanalyse voranstellen.



Abonnenten erhalten die September-Ausgabe am 31. August. Ab dem 5. September finden Sie das Heft am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft unter [1], um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper und als Jahres-CD/DVD zu beziehen. So können Sie alle Ausgaben auf Ihrem Rechner mit Suchfunktion und aktiven Links betrachten.