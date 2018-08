Erinnerung in die Zukunft schicken

Die Technikspirale hält jeden Admin stets auf Trab. Ob neue Hardware oder Cybersecurity-Lösungen, die Zeit in der IT-Welt schreitet in rasantem Tempo voran. Wenn Sie sich einmal schmunzelnd über Ihren in der Vergangenheit geleisteten Aktionen zurücklehnen wollen, hilft die Webseite 'Futureme.org' weiter. Mit einer E-Mail-Nachricht an das zukünftige Ich können Sie bestimmte Erlebnisse auch Jahre später wieder einholen.

Wer keine Probleme damit hat, Briefe an sich selbst zu schrieben, der ist bei "Futureme.org" richtig.

"Futureme.org" [1] setzt Ihrer Kreativität keine Grenze. Schreiben Sie sich einfach einen selbst definierten Vorsatz, eine Erinnerung oder auch Geschichte, die Sie auf keinen Fall vergessen wollen. Den Zeitrahmen für die spätere Übermittlung können Sie dabei auf der Webseite selbst festlegen. Ein bestimmtes IT-Szenario ist in zehn Jahren mit Sicherheit reif für das Museum oder sorgt für entsprechende wehmütige Erinnerungen an die gute alte Zeit.