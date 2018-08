Ordnergrößen ermitteln

Mit der Zeit sammeln sich auf Windows-10-Systemen mehr große Updates als in früher an. Microsoft bezeichnet die ständigen Aktualisierungen ja auch als Funktionsupdates. Wenn Sie mehr Details über die auf dem Rechner vorgenommenen Erneuerungen erhalten wollen, müssen Sie nicht unbedingt Zusatzprogramme bemühen. Schon mit einem Blick in die Registry fördern Sie eine umfangreiche Updatehistorie zu Tage. [ mehr