Applikationen zur Hand

Der flexible Zugriff auf Anwendungen spielt in vielen Firmen eine wichtige Rolle. Ein Produkt, um dies zu realisieren, ist der Remote Application Server von Parallels. Dieser Tipp zeigt, wie Mitarbeiter unabhängig vom Endgerät auf Anwendungen und Desktops zugreifen und sich gleichzeitig der Administrationsaufwand für die IT-Abteilung möglichst geringhalten lässt.

Unterstützung von Zweifaktorauthentifizierung

Datei Upload/Download

Remote Clipboard

Shortcuts senden

Drucken

Domain Passwort ändern

Unterstützung verschiedener Sprachen

Bidirektionales Audio (Mikrofonumleitung)

URL/Mail-Umleitung

Favoritenliste: Sie können eine Remote-Anwendung oder einen Desktop auf eine Favoritenliste setzen, um sie einfach wiederzufinden.

Suchen: Um nach einer Ressource zu suchen, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens in das Suchfeld in der Symbolleiste. Das Filtern der Liste erfolgt bereits während der Eingabe.

Beschreibung anzeigen: Die Beschreibung wird in Form einer Quickinfo angezeigt, sobald Sie mit dem Mauszeiger darauf zeigen.

Taskleiste: Wenn Sie eine Remote-Anwendung oder einen Desktop starten, wird das entsprechende Symbol in der Taskleiste unten auf dem Bildschirm hinzugefügt.

User können mit nativen Parallels-Clients Remote-Windows-Anwendungen und Desktops in einem Webbrowser auf jedem beliebigen Gerät anzeigen, starten und damit arbeiten. Sie sind für alle Plattformen verfügbar, darunter Windows, macOS, Android, iOS, Linux oder Chrome OS oder plattformunabhängig über den Parallels-HTML5-Client. Dabei handelt es sich um eine RAS-Client-Anwendung, die in einem HTML5-fähigen Webbrowser läuft.Im Vergleich zu plattformspezifischen Clients wie beispielsweise ParallelsClient für iOS müssen die Endbenutzer für die Nutzung des HTML5-Clients auf ihrem Computer oder Mobilgerät keinerlei zusätzliche Software installieren. Die Funktionen der plattformspezifischen Clients bieten den Benutzern zwar mehr Kontrolle über ihre RAS-Erfahrung, trotzdem ist der HTML5-Client ein voll funktionsfähiger, plattformunabhängiger Client, der den Usern eine alternative Methode für die Arbeit mit Remote-Ressourcen bietet, die über RAS veröffentlicht wurden. Standardmäßig sind im HTML5-Client folgende Features enthalten:Um Remote-Desktops und -Anwendungen im HTML5-Client zu starten, klicken Sie doppelt auf eine Anwendung oder ein Desktopsymbol. Die Ressource wird entsprechend der serverseitigen HTML5-Konfiguration in einem Browser oder im Parallels-Client geöffnet. Beachten Sie, dass zum Öffnen einer Ressource im Parallels-Client aus der HTML5-Seite eine URL mit einem benutzerdefinierten Schema verwendet wird.Wenn Sie auf eine Ressource auf der HTML5-Seite doppelklicken, wird die URL ausgeführt und dann an den Parallels-Client übergeben. Dieser nutzt die Anweisungen, die darin enthalten sind, um die Ressource zu öffnen. Auf dem Hauptbildschirm des HTML5-Clients stehen Ihnen außerdem folgende Funktionen zur Verfügung: