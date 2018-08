Windows-10-Client mit OpenVPN absichern

Um die Sicherheit beim externen Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk zu erhöhen, sollten IT-Verantwortliche stets mit VPN-Verbindungen arbeiten. Wenn Sie via OpenVPN einen Windows-10-Client mit einer zentralen OPNsense-basierten Firewall verbinden können, gestaltet sich die Konfiguration nicht ganz so intuitiv. Wir erklären, welche Schritte Sie dabei beachten müssen.

Nach dem erfolgreichen Etablieren einer OpenVPN-Verbindung sollte sich dieses Fenster innerhalb weniger Sekunden von selbst schließen.

In diesem Beispiel verwenden wir den VPN-Client des OpenVPN-Projekts. Sie können ihn unter [1] herunterladen. Eine Anleitung zur Installation des Clients findet sich in den FAQs von OpenVPN [2]. Die Installation und Konfiguration der Serverkomponente, basierend auf einer OPNsense-Firewall, wird im Thomas-Krenn-Wiki [3] erläutert. Zunächst geht es darum, eine OpenVPN-Konfiguration zu erstellen. Exportieren Sie dazu auf der OPNsense-Firewall eine Clientkonfiguration als Archiv und geben Sie für eine höhere Sicherheit ein vom Benutzerpasswort abweichendes zusätzliches Passwort für die PKCS12-Datei an. Danach steht das Konfigurieren der OpenVPN-Verbindung selbst an. Legen Sie die heruntergeladenen und entpackten Konfigurationsordner im Verzeichnis "C:/ Benutzer / Benutzername / OpenVPN / config/" ab.



Die Verbindung erscheint nun automatisch in der OpenVPN-GUI. Die OpenVPN-GUI bedienen Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf das Symbol unten rechts in der Taskleiste. Manövrieren Sie im Kontextmenü zum gewünschten Eintrag und klicken Sie auf "Verbinden". Es öffnet sich ein Fenster zur OpenVPN-Verbindung. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort an. Das Kennwort können Sie auch speichern. Danach wird das Passwort für die PKCS12-Zertifikatsdatei abgefragt, das Sie ebenfalls speichern können. Die Verbindung baut sich nun auf und das Fenster schließt sich nach wenigen Sekunden.