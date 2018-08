Sicherheitsschleuse für POP3-E-Mails

Wenn Sie sich vor dem Übertragen von E-Mails auf den eigenen Rechner zunächst vergewissern wollen, dass die Inhalte aus einer sicheren Quelle stammen, kann das kostenfreie Tool 'MailWasher' Unterstützung leisten. Das Programm ist für POP3-Konten gedacht und funktioniert somit praktisch mit jedem E-Mail-Anbieter. Das Prinzip des Werkzeugs ist, dass Sie Nachrichten bereits auf dem Server überprüfen und gegebenenfalls direkt löschen können. Gerade für einen schnelle Spam-Check eignet sich die Software deshalb sehr gut.

"MailWasher" übernimmt auf Wunsch beim Programmstart bereits auf dem Rechner vorhandene E-Mail-Konten.

"MailWasher" [1] nutzt eine Reihe von Black- und Whitelists, um unerwünschte von gewünschten Sendungen zu unterscheiden. Das Tool codiert Spam mit roter Farbe, sodass Sie die verbliebenen Nachrichten in grün in Ruhe durchforsten können. Praktisch ist, dass das Programm bei der Einrichtung auf dem Rechner nach bereits vorhandenen E-Mail-Konten scannt. Mit der Software ist es möglich, nicht gewollten E-Mails zurück zu bouncen – so entsteht für Spammer der Eindruck, dass Ihre Adresse falsch ist.