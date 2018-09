Mehrere Firefox-Varianten parallel nutzen

In der Regel erlaubt Windows lediglich den Betrieb einer Firefox-Variante. Wenn Sie zusätzliche Versionen auf demselben System nutzen wollen, können Sie jedoch mit ein paar Anpassungen neben der klassischen Ausgabe parallel noch die Beta-, Developer- und Nightly-Builds einrichten. Das funktioniert in wenigen Schritten über die Profilsteuerung des Browsers.

Um auch andere Firefox-Versionen nutzen zu können, führt der Weg über den Profilmanager des Browsers.

Begeben Sie sich zunächst mit der Eingabe von about:profiles in der Adressleiste von Firefox in die Profilverwaltung des Browsers. Jetzt können Sie zur besseren Übersicht den Namen des vorhandenen Nutzerprofils an die dafür genutzte Firefox-Version, beispielsweise "Beta" anpassen. Danach erstellen Sie ein weiteres Profil und geben den Namen der Firefox-Variante an, die Sie zusätzlich nutzen wollen. Nach dem Download dieser Varianten müssen Sie für den Parallelbetrieb noch die Desktopverknüpfung anpassen. Mit einem Rechtsklick ergänzen Sie über das Kontextmenü den Zieleintrag um den Anhang -P "Profilname" -no-remote.