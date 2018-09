Download der Woche: QR Code Desktop Reader & Generator

Mehr und mehr finden QR-Codes den Weg in Informationsmaterial, auf Webseiten oder in öffentliche Bereiche. Nicht immer ist jedoch ein mobiles Gerät vorhanden, um die quadratische Matrix schnell zu erfassen. Damit Sie trotzdem adäquat mit den Codes umgehen können, lohnt sich ein Blick auf den kostenfreien 'QR Code Desktop Reader & Generator'. Mit dem Werkzeug erstellen Sie über eine grafische Oberfläche auch eigene QR-Codes.

Der "QR Code Desktop Reader & Generator" liest und erstellt die quadratische Matrix unter Windows.

Für einen neuen Code geben Sie einfach den gewünschten Text oder Link in eine Box der GUI ein und anschließend generiert "QR Code Desktop Reader & Generator" [1] die Matrix in der gewünschten Größe. Sogar in E-Mail-Signaturen lässt sich der Code auf diese Weise in wenigen Schritten einbauen. Natürlich eignet sich die Software auch für das Lesen der QR-Codes, wobei das Windows-Clipboard, eine Webcam oder das direkt Einlesen von Dateien unterstützt wird. Letzteres funktioniert ganz einfach per Drag & Drop auf die GUI des Programms.