Windows 10 mit XP-Wohlfühloberfläche

Windows XP ist zwar aufgrund mangelnder Unterstützung nicht mehr sicher, kommt aber immer noch bei über fünf Prozent der vom Desktop aufs Internet zugreifenden Anwender zum Einsatz. Viele bezeichnen den Oldie als das beliebteste Betriebssystem aller Zeiten. Mit ein paar Handgriffen sowie der Software 'Classic Shell' können Sie jetzt Ihr aktuelles Windows 10 in die gute alte Zeit zurück versetzen.

Nach der Installation von "Classic Shell" [1] legen Sie ein zuvor heruntergeladenes XP-Wallpaper als Desktop-Hintergrund fest und wählen als Startmenü-Stil "Classic with two columns". Als Skin kommt etwa "Windows XP Luna" in Frage. Setzen Sie danach noch das Häkchen bei "Replace Start Button", um per Custom-Auswahl den herunter geladenen Startknopf zu aktivieren. In den erweiterten des Tools können Sie noch die Optik der Taskbar definieren, das Farbschema auf Blau setzen und mit "Border Sizes" die Display-Auflösung anpassen.