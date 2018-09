Remote Application Server performant betreiben

Wer im Rahmen einer Virtual Desktop Infrastructure Anwendungen veröffentlichen und bereitstellen will, kann dies unter anderem mit dem Parallels Remote Application Server tun. Viele Nutzer sind sich jedoch im Vorfeld nicht sicher, ob dann die Leistung auch konstant bleibt und die Mitarbeiter vor Ausfällen verschont bleiben, gerade wenn viele User gleichzeitig auf die Systeme zugreifen. Der Hersteller empfiehlt diverse Maßnahmen, um die Performance kontinuierlich auf einem hohen Level zu halten.

Die Leistung einer VDI wie bei Parallels RAS lässt sich an mehreren Stellschrauben garantieren.

Die Kernkomponenten des Remote Application Server (RAS) wurden gemäß Parallels mit Loadbalancing und hochverfügbaren Komponenten entwickelt, um eine umfassende Benutzererfahrung zu garantieren und Ausfallzeiten aufgrund von Serviceausfällen zu minimieren. So soll sichergestellt sein, dass kein(e) RAS-Farm oder -Standort aufgrund eines Single Point of Failure beeinträchtigt wird. Der RAS Publishing Agent (PA), der die Umgebungskonfiguration enthält, sorgt für die Sitzungsvermittlung und den Lastenausgleich von veröffentlichten Applikationen und Desktops, die wiederum auf Microsoft Remote Desktop Session Hosts laufen. Derselbe PA vermittelt auch User-Verbindungen zu VDI Virtual-Machine-Instanzen über den Parallels VDI Host Agent und andere virtuelle oder physische Desktops, um Applikationen oder Desktops zu veröffentlichen.



Da jede User-Sitzung unterschiedliche Workloads haben kann, ist der RAS PA nicht nur in der Lage, einen Round-Robin-, sondern auch einen ressourcenbasierten Lastenausgleich umzusetzen. Der RAS PA bezieht also nicht nur die Anzahl der User Sessions mit ein, sondern auch die Lastenverteilung der User basierend auf Arbeitsspeicher und Prozessor jedes RD Session Hosts. Der ressourcenbasierte Lastenausgleich sorgt für eine hohe Verfügbarkeit und senkt gleichzeitig das Risiko einer beeinträchtigten Benutzererfahrung aufgrund von fehlenden Backend-Ressourcen. Um eine besonders hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, können Sie mehrere RAS PAs einsetzen.



Das erfolgt zentral über die RAS-Konsole, indem Sie das Menü "Farm / Publishing Agent Menü" aufrufen. Dort fügen Sie sekundäre Publishing Agents hinzu und wählen den Assistenten aus, um die FQD-N oder IP-Adresse des Servers/der Server anzugeben, die Sie zu Publishing Agents hochstufen wollen. Sie können außerdem zusätzliche Secure Client Gateways installieren, relevante SSL-Zertifikate sowie automatisch die erforderlichen Firewall-Regeln für eine erfolgreiche Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten hinzufügen. Mit dem gleichen Prozess lassen sich alle anderen RAS-Infrastrukturkomponenten wie RD Session Hosts, VDI Hosts und Remote PCs zentral bereitstellen.