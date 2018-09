Vorschau Oktober 2018: Endpoint Security

Die Endgeräte in Unternehmen stellen das wohl größte Einfallstor für Angreifer dar. Ein geöffneter, infizierter E-Mail-Anhang oder der Besuch einer schadhaften Webseite genügen Hackern, um den Fuß ins Firmennetzwerk zu bekommen. In der Oktober-Ausgabe beleuchtet IT-Administrator, mit welchen Mitteln Sie für mehr Sicherheit auf Endpoints wie auch in der Cloud sorgen. Ein Großteil davon sind als Werkzeuge bereits in Windows enthalten, so etwa Applocker oder System Guard. Aber auch Drittanbieter-Lösungen schauen wir uns an, darunter Stormshield Endpoint Security, das einen umfassenden Schutz vor Exploits verspricht.

Mit der Stormshield Endpoint Security schnürt der gleichnamige Hersteller ein Sicherheitspaket für Windows-Systeme. Die Lösung umfasst Exploitabwehr sowie ein umfangreiches Regelwerk zur Umsetzung von Anforderungen an Informationssicherheit und Compliance. IT-Administrator hat sich angesehen, wie das Sicherheitspaket in der Praxis Attacken abwehrt.



Daneben zeigen wir in der Oktober-Ausgabe, wie Sie administrative Konten in Azure AD schützen und vergleichen Windows Defender Application Control mit dem altbekannten Applocker. Nicht wollen wir den Stand der Dinge in Sachen Meltdown und Spectre darlegen.



