Download der Woche: Greasemonkey

Für bestimmte Benutzergruppen können das Individualisieren von Webseiten und Anpassen von deren Verhalten auf dem Rechner hilfreich sein. Mit dem kostenfreien Tool 'Greasemonkey' führen Sie automatisch benutzerdefinierte Skripte aus, sobald der Browser eine bestimmte Seite öffnet. So erweitert das Werkzeug Webseiten um bestimmte Funktionen oder behebt Darstellungsfehler.

Das Add-on Greasemonkey erlaubt, Webseiten mit Skripten anzupassen.

Greasemonkey [1] kann aber nicht nur die Darstellungsweise anpassen, sondern bindet beispielsweise auch die Inhalte anderer Seiten ein. Unter "userscripts-mirror.org/" findet sich bereits eine große Anzahl an Modifikationen populärer Webadressen. Nach der Installation lassen sich Greasemonkey-Skripte in Firefox aufnehmen, indem "Extras / Install This User Script" nach dem Öffnen im Browser gewählt wird. Mit ein paar Java-Kenntnissen lassen sich relativ einfach auch eigene Skripte schreiben.