Code in AWS leichter verwalten

Firmen entwickeln häufiger Skripte und kleinere Utilities, um damit Aufgaben in der Amazon-Cloud zu automatisieren. Allerdings gestaltet sich das Editieren beziehungsweise Testen der Skripte über SSH oder VNC auf Amazons EC2 eher umständlich. AWS Cloud9 will Abhilfe schaffen.

Cloud9 von Amazon hilft bei der Code-Nutzung in der Cloud.

Entwicklungsprojekte für die Cloud lassen sich auch in der Cloud selbst entwickeln und interaktiv testen. Das gilt nicht nur für größere Softwareprojekte, sondern auch für kleine Skripte und Utilities. AWS Cloud9 [1] bietet zum Beispiel eine komplette, browserbasierte Entwicklungsumgebung (IDE) in der Cloud für die populärsten Programmiersprachen. Dazu erstellt Cloud9 die zugehörige AmazonEC2-Instanz und verwaltet deren Lebenszyklus, zum Beispiel das Starten, Stoppen und Beenden der Instanz. Die Instanz läuft auf Amazon Linux und bietet neben der IDE auch Zugriff auf Werkzeuge wie das AWS Command Line Interface (AWS CLI) sowie Hunderte von Libraries und Softwarepaketen, wobei einige gängige Pakete bereits installiert und konfiguriert sind. Dazu gehören etwa Git, Docker, Node.js und Python.



Während Cloud9 den Lebenszyklus der Instanz verwaltet, sollten Sie als Anwender Betriebssystem und Softwarepakete darauf pflegen, indem Sie zum Beispiel regelmäßig Systemupdates durchführen. Wenn Sie die Umgebung löschen, beendet AWS Cloud9 automatisch die zugehörige Instanz. Cloud9 stellt neben der IDE auch ein oder mehrere Terminals für den interaktiven Shell-Zugriff im Browser zur Verfügung. Dadurch eignet sich der Dienst als Jump-Host für administrative Aufgaben in der Cloud. Zudem lassen sich Kosten sparen, indem Cloud9 die darunter liegende EC2-Instanz automatisch nach einer bestimmten Inaktivitätszeit herunterfährt.



Es ist zudem möglich, für jedes Projekt eine eigene Cloud9-Umgebung einzurichten und diese beispielsweise mit unterschiedlichen Programmierpaketen oder Sprach-Versionen auszustatten, um verschiedene Programmierprojekte getrennt voneinander zu pflegen. Für die langfristige Speicherung und Verwaltung von Programmcode stellt ein Source-Code-Repository wie Amazon CodeCommit, das auf Git basiert, eine gute Ergänzung dar. Falls Sie Cloud9 auf Ihrem eigenen Rechner in der Cloud oder On Premises nutzen möchten, können Sie es auch als Softwarepaket selbst installieren und verwalten. Diese Art von Umgebung bezeichnet der Cloud9-Service als "SSH-Environment".