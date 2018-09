Hintergrundgeräusche für mehr Fokus

In den meisten Büros geht es ziemlich geräuschvoll zur Sache. Neben Telefonaten, laufenden Radios oder Tastaturgeklapper sind auch die Plaudereien der Kollegen ein ständiger Ablenkungsherd. In der Regel gewöhnen sich Mitarbeiter mit den Jahren an den Geräuschpegel und kommen nicht mehr ohne das Grundrauschen im Hintergrund aus. Ist es ihnen daher mal zu Leise ist und der Fokus geht verloren, kann die Webseite von 'noisli.com' weiterhelfen.

Mit Noisli lassen sich Hintergrundgeräusche verschiedener Umgebungen abspielen.

Der Onlinedienst Noisli [1] verfügt über zahlreiche Geräuschkulissen, die Sie selbst per Mausklick aktivieren können. Neben Windgeräuschen oder Regen sind auch vorbeifahrende Züge oder das Café im Angebot. Mit Noisli sind auch Filter wie Zufall, Produktivität oder Relaxing als Kategorie einstellbar. Ein weiterer positiver Nebeneffekt von sogenanntem "white noise" am Schreibtisch ist das Wegfallen einer unangenehmen Stimmung beim Arbeiten am Abend oder alleine. Nicht zuletzt lassen sich mit dem Dienst Lokationen beim Telefonieren nachstellen, auch wenn Sie sich gerade woanders befinden.