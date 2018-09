Arbeitsschritte am Desktop festhalten

Viele IT-Profis verweisen in Fortbildungen oder Trainings auf die notwendigen Arbeitsschritte am Rechner. Um sämtliche Abläufe besser und moderner darzustellen, können Sie für die Vorbereitung der Sitzung zu Hause das kostenfreie Tool 'Active Presenter' in Erwägung ziehen. Die leistungsstarke Software verfügt über umfangeiche Funktionen und macht es den Zusehern der Präsentation leicht, die Zusammenhänge praxisnah mit Hilfe von exportierten Screencast-Videos zu erfassen.

Die übersichtliche GUI von "Active Presenter" macht das Erfassen von Arbeitsschritten auf dem PC leicht.

Die mit "Active Presenter" [1] erfassten Mitschnitte lassen sich sehr einfach mit Sprachanmerkungen, interaktive Elemente oder grafische Hervorhebungen wie Pfeile oder Farbflächen ergänzen. Die Videos sind weder durch ein Wasserzeichen noch einem Zeitlimit eingeschränkt. Das Programm integriert weiterhin diverse Exportfunktionen und unterstützt sowohl Windows als auch macOS. Beachten Sie jedoch, dass nur der private Einsatz kostenfrei. Die Variante für den kommerziellen Einsatz verfügt zudem über einen erweitertes Feature-Set.