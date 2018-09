Neues Design von Chrome zurücksetzen

Ziemlich unbemerkt hat sich für viele Anwender der Chrome-Browser in der Version 69 anlässlich des zehnjährigen Jubiläums mit neuen Funktionen sowie ungewohnter Bedienoberfläche frischgemacht. Letztere orientiert sich mit abgerundeten Tabs und Bedienelementen an das Material Design von Google. Viele erinnert die neue GUI mit ihrem nüchternen Aufbau und den vielen Weißflächen aber auch an das alte Firefox-Interface. Mit ein paar Eingriffen können Sie die alte Fassung wieder einstellen.

Wer mit den Rundungen des neuen Chrome-Designs nichts anfangen kann, setzt das Erscheinungsbild einfach zurück.

Öffnen Sie zum Zurücksetzen des Erscheinungsbildes zunächst die internen Einstellungen mit der Eingabe von chrome://flags/ in der Adressleiste des Browsers. Dann navigieren Sie zum Eintrag "UI Layout for the browser's top chrome" und wählen im Dropdown-Menü die Option "Normal". Anschließend erscheint nach einem Neustart des Browser Google Chrome wieder im gewohnten Design. Eventuell lässt sich diese Konfiguration aber nur bis zur kommenden Version von Chrome zurücksetzen.