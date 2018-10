Tagesticket für Frankfurter IT-Tage 2018 gewinnen

Die Frankfurter IT-Tage im Dezember sprechen Software-Architekten und -Entwickler, Datenbankexperten, DevOps und IT-Administratoren sowie IT-Entscheider an. Rund 160 Sessions, Workshops und Keynotes in sieben parallelen Tracks, ein spannendes Abendprogramm an zwei Tagen, ein Schulungstag sowie ein IT-Entscheidertag im Vorfeld bieten den Konferenzteilnehmern den idealen Treffpunkt zum Wissensaustausch. IT-Administrator verlost ein Tagesticket im Wert von 799 Euro.

Bei den IT-Tagen Frankfurt am Main 2018 [1] vom 10. bis 13. Dezember sorgen neben den rund 160 Vorträgen in sieben parallelen Streams zu Themen wie "Architektur und Sicherheit", "Container und Cloud", "Architektur & Microservices" und "Innovationen" auch die aktuellen Entwicklungen im IT-Kosmos rund um die Zukunft der Informatik und Informationstechnik für Gesprächsstoff. Neue Impulse gibt es außerdem von zahlreichen Expertinnen und Experten: So stellt der Security-Experte und Whitehat-Hacker Christian Schneider die "Sieben Security-Todsünden agiler Projekte" vor. Kai Wähner, Technology Evangelist bei Confluent gibt einen technischen Einblick in Deep Learning in der Cloud mit Apache Kafka und TensorFlow. Und von Oracle ACE Sabine Heimsath erfahren Sie, wie sich herausfinden lässt, was der eigene Code in der Datenbank gerade tut.







Den Auftakt zur Konferenz gibt Keynote-Speaker Prof. Dr. Peter Buxmann. In seinem Vortrag "Künstliche Intelligenz als Basistechnologie des 21. Jahrhunderts: Anwendungen – Geschäftsmodelle – Science Fiction" zeigt er, wie Künstliche Intelligenz unsere Wirtschaft und Gesellschaft so grundlegend verändert wie kaum eine Innovation zuvor. Sein Vortrag soll helfen, die Nutzungspotenziale und -grenzen besser verstehen und einordnen zu können.



Das Abendprogramm bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele Möglichkeiten zum Ausprobieren, Entdecken und Spielen. Beim vorausgehenden Schulungstag am 10. Dezember können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen in den praxisnahen Workshops noch vertiefen. Im Rahmen der Konferenz gibt es 2018 zum ersten Mal den IT-Entscheidertag: Er soll komprimiert und umfassend über neue Entwicklungen informieren. Künstliche Intelligenz, Deep Learning, Big Data, Agile, Digitalisierung und Cloud sind wichtige Themen, die genauer beleuchtet werden.