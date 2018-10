Download der Woche: Diffinity

Gelegentlich sind Nachforschungen in den Tiefen einer Anwendungen bis hin zum Quellcode notwendig, um Probleme auf einem Rechner oder im Netzwerk zu identifizieren und zu lösen. Damit das Aufstöbern von möglicherweise in den Programmzeilen versteckten Fehlern einfacher klappt, sollten Sie das kostenfreie 'Diffinity' ausprobieren. Der Quellcode-Editor eignet sich speziell für einen direkten Vergleich von Codes unter Windows und macht Abweichungen gut deutlich.

Die farbige Markierung von "Diffinity" macht Unterschiede im Code sehr schnell kenntlich.

"Diffinity" [1] öffnet zwei Text- oder Code-Dateien nebeneinander und zeigt die gefundenen Unterschiede zeilenweise und farblich markiert an. In diesem Modus werden grundsätzlich alle veränderten, entfernten oder hinzugefügten Zeilen kenntlich gemacht. Weiterhin besitzt das Werkzeug eine Instance-Highlighting-Funktion, die nach einem Doppelklick alle existierenden Zeichenfolgen ermitteln kann. Die Software ist außerdem portabel und lässt sich einfach in die Windows-Shell integrieren.