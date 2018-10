Browseranmeldung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung

IT-Sicherheit sollte in Unternehmen zu jeder Zeit im Mittelpunkt stehen. Daher muss neben einer Firewall- und Antivirus-Absicherung auch der Browser das Höchstmaß an Schutz erfüllen. Mozilla stellt für Nutzer des Firefox-Browsers eine Anmeldung per Zwei-Faktor-Authentifizierung bereit. Dafür müssen lediglich ein paar Einstellungen des Accounts geändert beziehungsweise eingerichtet werden, um das Synchronisieren von Tabs, Lesezeichen und mehr abzusichern.

Die Zwei-Faktor-Absicherung von Firefox lässt sich über die Kontoeinstellungen einstellen.

Gehen Sie zunächst in den Browser-Settings zum Menüpunkt "Firefox-Konto" und klicken Sie auf den blauen Link "Konto verwalten". In den Account-Einstellungen lässt sich in der Übersicht die Zwei-Faktor-Authentifizierung mitsamt QR-Code für die 2FA-App aktivieren. Abschließend müssen Sie zur Bestätigung noch das erzeugte 2FA-Kennwort in der Zeile "Sicherheitscode" eintragen. Praktischerweise erzeugt Firefox eine Reihe von Notfallcodes für den Export oder Ausdruck, die einen Zugang zum Konto offen halten.