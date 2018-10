Zeitzone in Firefox manuell anpassen

In der Regel passen die auf dem Rechner laufenden Anwendungen das Datum und die Zeit über das Betriebssystem an. Gerade für den Browser kann es jedoch sinnvoll sein, die Zeit manuell einzustellen, lässt sich der physische Standort dann doch nicht mehr über die Datums-API ermitteln. Mit einem kleinen Add-on 'Change Timezone' für Firefox verhindern Sie die automatische Änderung und sorgen für ein anonymeres Surfen.

Das Firefox-Add-on "Change Timezone" lässt in den Settings auch individuelle Vorgaben zu.

Das Add-on "Change Timezone" [1] fügt neben der Adressleiste eine neue Schaltfläche hinzu, über das es sich schnell ein und ausschalten lässt. Mittels einer Dropdown-Liste selektieren Sie dann je nach Standort eine von über 100 Zeitzonen manuell. Dabei lassen sich auch benutzerdefinierte Werte eintragen. Dabei definiert etwa die Zahl unter "Value" die Verschiebung in Minuten zur neutralen Greenwich-Zeit. Alle vorgenommenen Änderungen an den Optionen werden automatisch gespeichert.