Multi-Powerbank für Außendienstler

Wenn Sie häufig mit dem Auto unterwegs sind, lohnt sich ein Blick auf die praktische Notfall-Powerbank mit Kfz-Starthilfe. Der leistungsstarke Lithium-Ionen Akku startet dank Adapterklemme zur Autobatterie auf Knopfdruck sowohl Benzin- als auch Dieselmotoren. Mit Hilfe der zahlreichen beiliegenden Stecker fungiert das Gadget natürlich für zahlreiche Smartphones, Tablet und sogar Notebooks als Retter in der Not.

Die Notfall-Powerbank mach auch im Motorraum des Dienstwagens eine gute Figur.

Mit den beiden USB-Ausgängen der Notfall-Powerbank [1] lassen sich Smartphones & Co. jederzeit mit Strom versorgen. Durch die integrierte LED-Leuchte haben Sie nicht nur Licht sondern auch eine Stroboskop- und SOS-Funktion mit an Bord. Trotz einer fast monströsen Kapazität von 10.000 mAh passt die Notfall-Powerbank problemlos in jedes Handschuhfach. Für rund 60 Euro ist sogar ein Notfall-Hammer integriert, um wenn nötig die Scheibe einzuschlagen.