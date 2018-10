Vorschau November 2018: Infrastrukturmanagement

In der November-Ausgabe beleuchtet IT-Administrator wesentliche Aspekte des Infrastrukturmanagements. Dazu gehört die Frage, wie Administratoren Rechenzentren erfolgreich umziehen und wie sich Edge-Computing richtig in die IT-Umgebung einbinden lässt. Auch zeigen wir, welche Neuerungen Microsofts System Center 2019 mitbringt und wie Sie Windows-Systeme erfolgreich auf eine andere Hardware transferieren. In den Produkttests zeigt unter anderem Splunk Insights for Infrastructure, was es in Sachen Monitoring und Logfile-Analyse zu bieten hat.

Das Infrastrukturmanagement steht auf der Agenda des IT-Administrator im November.

Das eigene Rechenzentrum bleibt in vielen Firmen und Organisationen trotz wachsender Verbreitung von Clouddiensten das Herzstück der IT-Infrastruktur. Muss dieses aus welchen Gründen auch immer räumlich bewegt werden, so sind plötzlich Fragen an der Tagesordnung, mit denen die IT im täglichen Betrieb nicht konfrontiert ist. Doch mit guter Planung und genügend zeitlichem Vorlauf sind alle Herausforderungen lösbar. IT-Administrator hilft in der November-Ausgabe mit einem 10-Punkte-Plan. Außerdem zeigen wir in einem Workshop die Grundlagen zur Messung an SIP-Trunks auf und erläutern, wie sich die Containersicherheit mit Entitlements verbessern lässt.



