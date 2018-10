Ordnerausnahmen für Citrix AppLayering 4

Bei der Nutzung von Citrix AppLayering 4 kann sich folgendes Problem ergeben: Bei der Erstellung eines Layers läuft das normale Windows in einer normalen VM, sodass alle Dateien und alle Ordner beibehalten werden. Nachdem aber ein Layer finalisiert wurde und er entweder veröffentlicht oder eine neue Version hinzugefügt wurde, sind einige spezifische Ordner nicht enthalten oder auf dem geänderten Stand. Eine wirkliche Lösung gibt es nicht, wohl aber einen Workaround.

Seit Citrix AppLayering 4.11 werden sechs bestimmte Ordner niemals in einen Layer übernommen.

C:\Windows/Logs C:\Windows\System32\LogFiles\WMI C:\Windows\Prefetch C:\Windows\Panther\Rollback C:\$Recycle.Bin C:\Users\*\OneDrive

Die Erklärung für die auftretenden Probleme ist, dass es seit der Version 4.11 von AppLayering insgesamt sechs Ordner gibt, die niemals in einen Layer übernommen werden. Citrix AppLayering erfasst oder erhält die Inhalte folgender Ordner absichtlich nicht:Berücksichtigen Sie also zukünftig, dass alle Dateien oder Unterordner, die in einem dieser Pfade abgespeichert sind, verloren gehen, sobald die Layer-Version finalisiert wird.