Verteilte Daten im Browser bündeln

Wer zur Verwaltung von Kunden- und Partneradressen auf professionelle CRM-Systeme setzt, muss in der Regel eine Menge Geld in die Hand nehmen. Dass es auch günstiger geht, zeigt das kostenfreie 'Adress Little'. Die maximal 5000 Datensätze des Tools dürften für die meisten kleinen Firmen auf jeden Fall ausreichen. Mit Funktionen wie dem Hinterlegen eines Fotos oder dem Anzeigen einer Adresse auf Google Maps lässt das Werkzeug kaum Wünsche offen. [ mehr