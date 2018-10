Download der Woche: UltraDefrag

Microsoft sorgt bereits seit Windows 7 dafür, dass die Festplatte bei der Datenablage nicht allzu sehr zerfasert. Trotzdem schwören viele IT-Profis zumindest wenn es um HDDs geht auf eine regelmäßige Defragmentierung. Wer will, kann dazu das auf der GNU-Lizenz basierenden Tool 'UltraDefrag' verwenden. Das Werkzeug optimiert in einer ansprechenden Oberfläche die Anordnung von Daten, beseitigt vorhandene Lücken in der Speicherbelegung und beschleunigt auf diese Weise den Datenzugriff.

In der GUI von "UltraDefrag" lässt sich der Fortschritt der Defragmentierung verfolgen.

"UltraDefrag" [1] bezieht bei der Defragmentierung alle Dateien und Ordner inklusive Systemdateien sowie Dateisystem-Metadaten mit ein. Was die File-Systeme betrifft, finden FAT, exFAT und NTFS Unterstützung. Die GUI des Programms zeigt in einer grafischen Darstellung die Zuordnungseinheiten, den aktuellen Fortschritt sowie weitere wichtige Informationen an. Nutzer haben die Wahl zwischen einer Schnell- und einer Komplettoptimierung. Auf Wunsch lassen sich einzelne Dateien von der Defragmentierung ausnehmen.