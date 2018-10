Papiervorlagen zum Eigendruck

Microsoft sorgt bereits seit Windows 7 dafür, dass die Festplatte bei der Datenablage nicht allzu sehr zerfasert. Trotzdem schwören viele IT-Profis zumindest wenn es um HDDs geht auf eine regelmäßige Defragmentierung. Wer will, kann dazu das auf der GNU-Lizenz basierenden Tool 'UltraDefrag' verwenden. Das Werkzeug optimiert in einer ansprechenden Oberfläche die Anordnung von Daten, beseitigt vorhandene Lücken in der Speicherbelegung und beschleunigt auf diese Weise den Datenzugriff. [ mehr