Outlook-Mails zeitversetzt versenden

Was im Prinzip als eine Standardfunktion im E-Mail-Umgang erscheinen sollte, ist in der Praxis bei vielen Anwendern nicht so weit verbreitet. Gemeint ist die praktische Möglichkeit von Outlook, E-Mails einfach zeitversetzt zu senden. Dies ist für bestimmte Zwecke durchaus sinnvoll, zum Beispiel um eine bestimmte Nachricht nur an einem Werktag zu versenden. Ohne Exchange-Server müssen Sie allerdings dafür sorgen, dass der E-Mail-Client zu gewünschten Zeitpunkt aktiv ist und der Rechner sowie Outlook gestartet worden sind.

Anhalten kann Outlook die Zeit zwar nicht, der zeitversetzte Versand von E-Mails stellt aber kein Problem dar.

Klicken Sie dann in Outlook 365 oder 2016 während des Erstellens im Menüband einer neuen E-Mail auf das ausgegraute Icon neben "Kategorien". Dieses finden Sie unter "Nachrichtenverfolgung" beziehungsweise "Wichtigkeit". Im sich nun öffnenden Fenster konfigurieren Sie die Sendeverzögerung. Hier können Sie dann das gewünschte Datum und eine Uhrzeit für die Versandverzögerung eingeben. Besonders komfortabel funktioniert das Ganze mit einem Exchange-Server, denn dann werden die E-Mail-Konten im Online-Modus betrieben. Somit müssen Sie nicht darauf achten, dass ein PC auch tatsächlich am Laufen ist.