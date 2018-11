Erstes Sonderheft 2019 zum Thema Virtualisierung

Es gibt heute kaum noch Unternehmen, in denen in der IT-Abteilung nicht virtualisiert wird. Die 180 Seiten des ersten IT-Administrator Sonderhefts 2019 'Virtualisierung in KMUs' liefern IT-Verantwortlichen deshalb Best Practices zur Planung und Umsetzung virtualisierter Server, Netze, Speicher, Anwendungen und Clients. Das Sonderheft erscheint im März 2019, Sie können es jedoch schon jetzt vorbestellen. Wie immer profitieren Abonnenten von einem besonderen Vorzugspreis.

Das erste Sonderheft 2019 greift KMUs bei der Virtualisierung unter die Arme.

Das umfangreiche Autorenteam des 2019 erscheinenden Sonderhefts "Virtualisierung in KMUs" [1] widmet sich nach Hinweisen zur Planung der passenden Infrastruktur und der Einführung geeigneter Prozesse der technischen Realisierung auf Basis von vSphere, Hyper-V, Citrix und Open-Source-Software. Das Heft versorgt Administratoren bei der Servervirtualisierung mit bewährten Vorgehensweisen zum Betrieb und Troubleshooting. Aspekte der Automatisierung bleiben ebenso wenig außen vor wie Betrachtungen zu RHEV, OpenStack und Proxmox, die sich IT-Verantwortlichen als quelloffene Alternative zu den genannten Platzhirschen anbieten.



Darüber hinaus finden sich im Sonderheft Anleitungen zur Umsetzung der Storage- und Clientvirtualisierung. Nach einem aktuellen Marktüberblick zeigen wir die Optionen, die VMware und Microsoft für virtuellen Speicher bieten und setze diese in technischen Workshops um. Parallel erfahren IT-Verantwortliche, wie OpenStack in diesem Umfeld Unternehmen optimal unterstützt. Die zahlreichen Ansätze für virtuelle Clients und Anwendungen zeigen wir anhand von VDI und Terminalservern. Auch, welche Rolle Docker-Container in einer Virtualisierungsstrategie spielen können, diskutiert das neue Sonderheft, das Sie sich schon jetzt sichern sollten.