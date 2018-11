Kurzmemos im Browser aufnehmen

In so mancher Situation im Büro, besonders aber auf dem Weg zum Kunden, sind für das Niederlegen wichtiger Informationen oft weder Papier noch Stift zur Hand. Auch mit der virtuellen Tastatur des Smartphones will sich nicht jeder abmühen. Als spontane Zwischenlösung kann der Onlinedienst von Aerotwist namens 'Voice Memos' weiterhelfen. Die Webseite bietet die Möglichkeit, kurze und knackige Sprachnachrichten direkt im Browser aufzuzeichnen.

Auf der Webseite von "Voice Memo" wird der Browser zum Aufnahmegerät.

Noch praktischer ist bei "Voice Memos" [1] die Tatsache, dass Sie die abgelegten Nachrichten später offline anhören können und dafür keinerlei Software-Installation notwendig ist. Denn die Memos befinden sich im lokalen Browser-Speicherbereich des genutzten Geräts und werden vor dem Sichern einfach mit einem Name versehen. Kleiner Wermutstropfen: Derzeit ist bei diesem Open-Source-Projekt noch keine Unterstützung für den Safari-Browser erhältlich.