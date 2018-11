Vorschau Dezember 2018: Datenspeicherung für KMUs

Die Datenmenge in Unternehmen wächst unaufhaltsam, während immer neue Storage-Technologien um die Gunst der Administratoren buhlen. Daher sind passende Speicherkonzepte gefragt. In der Dezember-Ausgabe beleuchtet IT-Administrator die Datenspeicherung in kleinen und mittleren Firmen. Darin zeigen wir unter anderem, welche neue Speichertechnologien für hybride Rechenzentren zur Verfügung stehen. Auch vergleichen wir Open-Source-Software für den Aufbau eines SAN und nehmen Stratis für das Storage-Management in Linux unter die Lupe. Natürlich darf auch die Cloud nicht fehlen und so lesen Sie, wie die Datenarchivierung mit der Google Cloud Platform Console funktioniert und was die Funktion Azure Files zu bieten hat.

Die Datenspeicherung für KMUs steht im Dezember auf der Agenda des IT-Administrator.

In Azure sind seit einigen Monaten die Speicheroptionen um eine Funktion reicher: Azure Files. Dieser Dienst unterstützt Einsatzszenarien, in denen klassische SMB-Dateifreigaben zugänglich gemacht werden sollen. In der Cloud gelagert sind diese Daten dann per verbundenem Laufwerk nutzbar und Dateioperationen lassen sich wie gewohnt vom Dateiexplorer oder Finder ausführen. Wir zeigen im Dezember-Heft mögliche Einsatzgebiete von Azure Files eingesetzt und deren Einrichtung. Außerdem lesen Sie, wie das iSCSI-Multipathing mit Windows Server funktioniert und was beim Troubleshooting von Samba zu beachten ist.



Abonnenten erhalten die Dezember-Ausgabe am 30. November. Ab dem 5. Dezember finden Sie das Heft am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft unter [1], um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper und als Jahres-CD/DVD zu beziehen. So können Sie alle Ausgaben auf Ihrem Rechner mit Suchfunktion und aktiven Links betrachten.