Rückenmassage für lange Büro-Abende

Nicht nur in der kalten Jahreszeit wird es im Büro gelegentlich ungemütlich. In Richtung Jahresende mit sich schließenden Budget-Fenstern steht oft Zusatzarbeit an, um sowohl die Geschäftsziele zu erfüllen als auch die letzten IT-Investitionen zu tätigen. Daher sollten Sie sich für den Endspurt zumindest den Arbeitsplatz gemütlich gestalten. Die 'Sitzauflage Deluxe' verwöhnt nicht nur den Rücken, sondern wärmt als Bonus noch die müden Knochen.

Die "Sitzauflage Deluxe" macht auch rein visuell einiges her und entspannt den gestressten Rücken.

Mit der Massageauflage [1] können Sie sich vor dem Kontrollmonitor die Muskulatur lockern lassen und im Idealfall ein Gefühl totaler Entspannung hervorrufen. Dabei arbeitet die Matte laut Hersteller mit einem anatomisch optimierten Rotations-Mechanismus. Mit der Fernbedienung können Sie Einstellungen vornehmen, die von der LED-Statusanzeige angezeigt werden. Die Infrarot-Tiefenwärme sollte auch über die kältesten Tage hinweg helfen. Mit rund 120 Euro ist der Spaß allerdings nicht ganz billig.