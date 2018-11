Download der Woche: WizFile

Bei immer weiter anwachsenden Datenbergen auf Servern und lokalen Rechnern gleicht das Finden einer Datei oft der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wer es bei dieser Aufgabe mit einer Alternative zur Datei-Indizierung von Windows versuchen möchte, sollte einen Blick auf das kostenfreie Tool 'WizFile' werfen. Um quasi direkt an der Quelle Daten in kürzester Zeit abzurufen, macht sich die Software das Master Table File von NTFS-Laufwerken zunutze.

Die Ergebnisliste einer Dateisuche poppt bei "WizFile" in Sekundenschnelle auf.

Komfortabel ist bei "WizFile" [1], dass sich das Werkzeug auch mit Wildcards, Operatoren und vom Anwender definierten Filtern versteht. So lassen sich etwa Suchbegriffe durch AND- und OR-Suche genauer definieren. Ebenso kein Problem stellt das Auffinden bestimmter Dateitypen dar. Die Ergebnisse zeigt die Software meist so schnell an, dass sie teilweise schon beim Eintippen des Suchbegriffs erscheinen. Neben der installierbaren Version liegt das Tool zudem in einer portablen Variante vor.