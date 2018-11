Software-Archiv für macOS X

Schon lange keine Randerscheinung mehr, ist das Macbook auch bei Administratoren in der Arbeitstasche anzutreffen. So hat sich mittlerweile eine ganzes Sammelsurium an kostenfreier Software beziehungsweise an Apps für macOS X im Internet angesammelt. Die Webseite 'free-mac-sofware.com' fasst die wichtigsten Produkte nach Kategorien zusammen bietet dabei eine Kurzbewertung der Anwendungen an.

Mit "free-mac-sofware.com" profitieren nicht nur Windows-Nutzer von Software-Archiven.

Im Bereich "Internet und Büro" etwa finden sich auf "free-mac-sofware.com" [1] praktische Browser-Plug-ins, Messenger- und Remote-Programme, ganze Office-Pakete, Software zum Lesen und Erstellen von PDFs und Datenbanken. Und natürlich kommen auch IT-Profis in der Rubrik "Entwickler und Netzwerk" voll auf ihre Kosten. Hier lassen sich zum Beispiel ganze virtuelle Server mit Testumgebungen sowie Lösungen zur Wifi-Analyse oder zur Synchronisation von Ordnern herunterladen.