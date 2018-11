Imperiale Weihnachtssocke

So langsam wird es Zeit, im Büro für Weihnachtsstimmung zu sorgen. Wenn Sie als Admin darauf hoffen, von den Kolleginnen und Kollegen aufgrund Ihres unermüdlichen Eifers für die IT ausgiebig beschenkt zu werden, kommt der Darth-Vader-Weihnachtsstrumpf zur Dekoration Ihres Arbeitsbereichs gerade Recht. Der galaktische Sammelbehälter im Nerd-Design passt perfekt zum Einsammeln von kleinen Aufmerksamkeiten und Überraschungen an Weihnachten.

Wenn da mal nicht das passende Lichtschwert reinpasst: Der Star-Wars-Weihnachtsstrumpf.

Der stilgerecht in den Farben des dunklen Lords gehaltene Weihnachtsstrumpf [1] kommt mit seinem Aufdruck selbstverständlich ohne Schaltkreise und externe Energiequellen aus und besteht aus 100 Prozent Polyester. Die praktische Öse erleichtert das Aufhängen am Wunschort Ihrer Wahl. Mit den Maßen von 29 x 48 Zentimetern sowie einem Gewicht von ungefähr 80 Gramm passt einigermaßen viel Geschenkmaterial in den Strumpf. Mit rund 13 Euro plus Versand sind Sie dabei.