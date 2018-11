Dateipfad schnell kopieren

So langsam wird es Zeit, im Büro für Weihnachtsstimmung zu sorgen. Wenn Sie als Admin darauf hoffen, von den Kolleginnen und Kollegen aufgrund Ihres unermüdlichen Eifers für die IT ausgiebig beschenkt zu werden, kommt der Darth-Vader-Weihnachtsstrumpf zur Dekoration Ihres Arbeitsbereichs gerade Recht. Der galaktische Sammelbehälter im Nerd-Design passt perfekt zum Einsammeln von kleinen Aufmerksamkeiten und Überraschungen an Weihnachten. [ mehr