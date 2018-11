Download der Woche: simplewall

Grundsätzlich sind die in den Bordmitteln von Windows enthaltenen Firewall-Funktionen eine gute Möglichkeit für eine Basis-Absicherung des Desktops. Das kostenfreien Tool 'simplewall' zielt eher auf professionelle Nutzer, die Apps die Kommunikation mit der Außenwelt ganz individuell verbieten und erlauben wollen. Das Programm macht sich dafür die Windows Filtering Platform zunutze, für die es quasi eine grafische Benutzeroberfläche darstellt.

Einfach, aber wirkungsvoll: "simplewall" schränkt unerwünschten Datenverkehr ein.

"simplewall" [1] arbeitet mit einer Whitelist und einer Blacklist und bietet zwei Modi. In der Standardvariante lassen sich alle in der Whitelist aufgeführten Anwendungen und Prozesse starten, was sich aber auch andersherum definieren lässt. In der Hauptansicht der Software können Sie per Rechtsklick die Regelsätze modifizieren und entweder nur die verwalteten Applikationen oder deren gesamten Pfand anzeigen lassen. Eigene Regeln importieren Sie zudem per XML-Datei.