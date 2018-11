Notizverwaltung im Tagebuchformat

Wenn Sie den Tagesablauf sowie Ihre darauf basierende Agenda professionell bearbeiten wollen, sollten Sie einen Blick auf das kostenfreie Tool 'RedNotebook' werfen. Damit können Sie eine Tagebuch-artige Notizverwaltung nutzen, die sämtliche wichtigen Daten in so genannten Journalen ablegt. Die Software kann dabei mit bereits vorher formatierten Texten umgehen und zeigt häufig verwendete Wörter an.

Wenn Sie schnell mal eben einen Gedanken festhalten wollen, hilft "RedNotebook" weiter.

Weiterhin integriert das Open-Source-basierte "RedNotebook" [1] natürlich eine Suchfunktion, um bestimmte Textpassagen schneller ausfindig zu machen. Die Software enthält außerdem eine Reihe von Vorlagen, um Informationen im Rahmen eines immer gleichbleibenden Schemas zu erfassen. Anwender können auch Bilder oder Links einbauen und das Ergebnis in Plaintext, HTML oder LaTex exportieren. Nicht zuletzt ist in dem Programm noch eine Backupfunktion enthalten.