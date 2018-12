Ubuntu-Client in UCS-Domäne einbinden

Einen Ubuntu-18.04-Client in eine Domäne von Univention Corporate Server einzubinden, gehört für den Admin eigentlich zum Alltagsgeschäft. Es gibt jedoch einige Dinge, die Sie unbedingt beachten sollten. Dazu zählt unter anderem der richtige Umgang mit dem Tool 'Univention Domain Join'.

Um einen Ubuntu-Client an die UCS-Domäne anzufügen, müssen Sie unter anderem den Univention-Server als DNS-Server in den Netzwerkeinstellungen eintragen.

$ sudo add-apt-repository ppa:univention-dev/ppa $ sudo apt-get update $ sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive $ sudo apt-get install univentiondomain-join

Öffnen Sie zunächst mit "STRG+ALT+T" ein Terminal und installieren Sie das Univention Domain Join Tool. Dieses Werkzeug ist auch für Ubuntu-Clients der Version 17.10 und 16.04 kompatibel. Fügen Sie dann das PPA von Univention bei Ihren Paketquellen hinzu, um das univentiondomain-join bequem per Paketverwaltung installieren zu können:Danach können Sie mit den folgenden Schritten einen Ubuntu-Client an die UCS-Domäne anfügen. Öffnen Sie zunächst die LAN-Einstellungen des Clients. Gehen Sie dann über das Zahnrad-Symbol zu den Netzwerkeinstellungen Ihres Netzwerkadapters. Tragen Sie hier den Univention-Server als DNS-Server in den Netzwerkeinstellungen ein. Suchen Sie nun nach dem Univention-Domain-Join-Tool und öffnen Sie es. Hier geben Sie die Domäne und den Administrator-Account an, um den Client in die Domäne zu integrieren. Herzlich Willkommen in der UCS-Domäne! Sie können sich nun mit einem beliebigem Domänen-User oder UCS-Domänen-Administrator einloggen.