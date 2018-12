Vorschau Januar 2019: Netzwerke sicher betreiben

IT-Administrator startet das neue Jahr mit dem Schwerpunkt 'Netzwerke sicher betreiben'. Während die Netzwerkgrenzen zusehens verschwimmen, gehen Angreifer immer gezielter und effizienter vor. Daher müssen Admins für die Absicherung der IT-Infrastruktur sorgen. So zeigen wir im Januar, wie sich VLANs unter Windows Server 2016 einrichten und VPNs mit WireGuard einrichten lassen. Daneben dichten wir Windows-Rechner mit der bordeigenen Defender Firewall ab und stellen praktische Tools für Penetrationstests vor. In unseren Produkttests beweist unter anderem der Softperfect Network Scanner, wie er ungeschützte Ressourcen im Netzwerk findet.

Der sichere Betrieb von Netzwerken steht auf der Agenda des IT-Administrator im Januar.

Konvergente Netzwerke reduzieren nicht nur den Verkabelungsaufwand durch den Einsatz weniger durchsatzstarker Netzwerkkarten, sondern erleichtern es auch, Quality of Service umzusetzen sowie Netzwerke durch VLANs zu segmentieren. Mit dem "Switch Embedded Teaming" von Windows Server 2016 steht dabei eine zusätzliche Möglichkeit zur Verfügung, das Netzwerkkarten auf virtueller Switchebene zusammenzuschalten. Wir zeigen in der Januar-Ausgabe unter anderem, wie Sie logische Netzwerke unter Windows Server aufspannen. Wer derweil IPsec zu schwierig findet und OpenVPN zu langsam, für den bietet WireGuard eine gute Alternative: Das Setup geht leicht von der Hand und unter der Haube hat die Lösung ordentlich Dampf.



Abonnenten erhalten die Januar-Ausgabe am 31. Dezember. Ab dem 4. Januar finden Sie das Heft am Kiosk.