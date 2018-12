Neue Trainings in 2019

Während es für die GPO- und Windows-Update-Trainings im Januar nur noch wenige Plätze gibt, hat IT-Administrator das Veranstaltungsangebot für 2019 weiter aufgestockt. So schauen wir uns etwa im April an, wie sich KMUs aus dem Portfolio von Amazon Web Services die Rosinen herauspicken. Und im Frühsommer geben wir Admins dann Tipps, wie sie beim Thema Lizenz- und Urheberrecht Fehler vermeiden. Buchen Sie wie immer frühzeitig - für Abonnenten gilt ein Sondertarif.

Ein ganzes Bündel an neuen Themen haben wir für unsere Trainings in 2019 geschnürt.

Wer im Januar in Hamburg noch am Evergreen-Training "GPOs für Windows 10" [1] teilnehmen will, sollte sich beeilen, denn hier gibt es nicht mehr viele Plätze. Das auch von Mark Heitbrink geleitete Training "Windows 10 richtig aktualisieren" [1] am gleichen Ort steht ebenso kurz vor der Schließung. Ein ganz neues Training haben wir im April mit "Amazon Web Services für KMUs" [3] im Angebot, gilt es doch gerade für kleinere IT-Mannschaften, die Komplexität der von AWS angebotenen Dienste ebenso zu beherrschen wie die Integration in die lokale IT. Um "Lizenz- und Urheberrecht für Admins" [4] geht es schließlich in einer weiteren Veranstaltung im Mai und Juni.