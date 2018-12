Programmänderungen durch Passwort absichern

In den Bordmitteln ist der Aufruf von unbekannten Programmen über die Administrator-Berechtigung mit nur einem einfachen Klick nach kurzer Rückfrage der Benutzerkontensteuerung geregelt. Mit ein paar Änderungen am System können Sie den Zugriff auch ohne das Anlegen eines zusätzlichen Accounts besser schützen. So ist es über eine kleine Änderung in der Registry möglich, statt einem einfachen Klick das Admin-Kennwort per UAC-Rückfrage einzufordern.

Dieser Registry-Key sorgt beim Ausführen von unbekannten Programmen für mehr Sicherheit.

Gehen Sie zunächst zum Bereich "HKEY_LOCAL_MACHINE". Danach suchen Sie den Schlüssel "SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System". Der entscheidende Eintrag heißt hier nun "ConsentPromptBehaviorAdmin". Dort müssen Sie den Standardeintrag "5" mit einem DWORD-Doppelklick auf den Wert "1" ändern. In der Folge wird der vorher anzutreffende und simple Ja-Nein-Dialog durch eine neue Abfrage ergänzt, bei der Sie für einen besseren Schutz das entsprechende Kennwort eingeben müssen.