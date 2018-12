Download der Woche: BirdFont

Fonts sind für die gängigen Betriebssysteme in zahlreichen Ausprägungen erhältlich, die meisten sogar kostenfrei. Trotzdem kann es Situationen geben, in denen der passende Schrifttyp sich auch nach intensiver Suche nicht finden lässt. Wer dann im Bereich Vektor-basierter Schriften selbst kreativ werden will, sollte einen Blick auf 'BirdFont' werfen. Das Programm unterstützt bei der Erstellung eigener Fonts, die sich im TTF-, EOT- und SVG-Format speichern und in Windows einbinden lassen.

Mit Hilfe von Vektoren schnell eigene Fonts erstellen: "BirdFont" erleichtert kreatives Arbeiten.

"BirdFont" [1] lässt dem Nutzer die Auswahl, ob er den neuen Schriftsatz entweder völlig frei oder auf der Basis von Vorlagen gestaltet will. So ist es etwa möglich, eine Handschrift zu fotografieren und zunächst als Hintergrund laden. Abschließend gilt es, die einzelnen Buchstaben zu vergrößern und die Vektorpunkte um die Umrisse der einzelnen Lettern zu setzen. Einige Funktionen, etwa das Schaffen von farbigen SVG-Fonts, stehen nur in der kostenpflichtigen Plus-Version zur Verfügung.